Nel parco Fornace Marzocchi, torna ‘ Cantine all’Aperto ’, iniziativa organizzata da Incanto – Il Giardino del Gusto in collaborazione con Ais Romagna, con il patrocinio del Comune di Cesena, giunta quest’anno alla sua seconda edizione. Oggi alle 17.30 saranno celebrate le eccellenze vitivinicole romagnole attraverso un’esperienza sensoriale e sociale all’aria aperta, tra natura, gusto e solidarietà. Fulcro dell’edizione 2025 sarà il primo servizio ufficiale dei Sommelier Astemi, otto giovani con bisogni educativi speciali che hanno completato un innovativo percorso formativo promosso da Ais Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sommelier astemi alla fornace Marzocchi

