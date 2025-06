Softball | in Serie A1 volano Bollate Saronno e Rovigo

Il weekend di Serie A1 di softball ha regalato emozioni e risultati sorprendenti, con Bollate, Saronno e Rovigo protagoniste di prestazioni eccezionali. Quattro sfide intense hanno definito la top 12, mentre domani chiuderà il torneo il match tra Thunders e Macerata. Tra i risultati di rilievo, spicca il pareggio tra Bologna e Forlì, con l’Italposa che dimostra tutta la sua forza sul campo felsineo. Ma le sorprese non sono finite…

Quattro i doppi confronti disputati in questo fine settimana di Serie A1 di softball. Dodicesima giornata quasi in archivio, perchĂ© domani ci sarĂ Thunders-Macerata a chiudere tutto il discorso. Andiamo a vedere tutti i risultati. Partiamo dall’unico pareggio di serie, quello tra Bologna e Forlì. In gara-1 l’Italposa sbanca il territorio felsineo con un perentorio 3-12, con Cacciamani da lanciatrice vincente. Da rimarcare i due fuoricampo di Giacometti, uno in solitaria e uno da due punti. In gara-2, invece, è 2-1 per la Mia Office, che in un contesto di ottime performance di Bajusz (vincente) contro Johnson riesce a prevalere con il quinto inning. 🔗 Leggi su Oasport.it