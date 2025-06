SmackDown 06 06 2025 12 superstar 2 sole valigette!

Bentornati, appassionati di wrestling, su ZOna Wrestling! Questa sera ci aspetta una puntata di SmackDown ricca di emozioni, con tutte e 12 le superstar protagoniste di Money In The Bank pronte a fare il loro ingresso. Un evento imperdibile che promette sorprese e momenti memorabili: non perdete neanche un istante di questa serata esplosiva. Io sono Umberto, e ora, senza indugi, iniziamo lo spettacolo. PROMO: La puntata ha inizio con l’ingresso di Seth Rollins, ...

Bentornati amici di ZOna Wrestling nel consueto appuntamento con il report di SmackDown. Siamo a poche ore da uno degli eventi più attesi dell’anno ovvero Money In The Bank e in via del tutto eccezionale avremo in puntata tutte e 12 le superstar che parteciperanno ai due omonimi match, ma non solo. Io sono Umberto e direi di non perdere altro tempo e di immergerci subito nello show. PROMO: La puntata ha inizio con l’ingresso di Seth Rollins, Bron Breakker, Bronson Reed e Paul Heyman. Seth non fa troppi giri di parole e ci dice che sarà lui a vincere la valigetta e sarà il primo passo verso il dominio totale, con il pubblico che intanto intona cori per Roman Reigns. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - SmackDown 06.06.2025 12 superstar, 2 sole valigette!

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Smackdown Superstar Sole Valigette

WWE – Annunciati i partecipanti al Money in the Bank 2019: ecco le superstar che si contenderanno la valigetta maschile e femminile - Durante le ultime puntate di Raw e SmackDown sono stati annunciati i partecipanti ai due Money in the Bank, maschile e femminile, che si contenderanno le importantissime valigette Archiviato ... la ... Riporta sportfair.it

WWE SmackDown a Bologna: ecco dove acquistare i biglietti, orario e le superstar partecipanti - WWE Smackdown a Bologna: quando e dove acquistare i biglietti, orario dell’evento e quali saranno le superstar partecipanti. 16 aprile 2007, vi dice qualcosa questa data? No, beh, facciamo un tuffo ... Si legge su generationsport.it

Nia wasn't about to let anyone touch Tiffany's briefcase