Skymano lo sport pensato per l' inclusione fa il suo esordio a Ostuni

presentazione di Skymano, lo sport pensato per l'inclusione. Un evento che ha unito sportivi di ogni età e abilità, dimostrando che il vero spirito competitivo si nutre di diversità e collaborazione. Ostuni si afferma così come esempio di innovazione e apertura, lasciando il segno nel cuore di tutti i partecipanti e aprendo nuove strade verso un futuro più inclusivo e solidale.

OSTUNI - Venerdì 6 giugno 2025, Ostuni ha vissuto un pomeriggio all'insegna dell'inclusione, dell'innovazione e della passione sportiva. Presso la tensostruttura PalaCeleste, si è svolta una manifestazione che ha segnato una vera svolta nel panorama dello sport inclusivo nella Città Bianca: la presentazione di Skymano, lo sport pensato per l'inclusione.

In questa notizia si parla di: Ostuni Sport Inclusione Skymano

Progetti del Cuore con Annalisa Minetti.