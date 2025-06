Sky Tg25 sono Stati Uniti Elon vs Donald

In un’edizione imperdibile di Sky Tg25, si apre con il duello tra Elon Musk e Donald Trump, analizzato da Cristian Rocca di Linkiesta, per poi spostarsi sui complessi rapporti tra Italia e Francia, arricchiti dai commenti di Anna Bonalume, Marc Lazar e Stefano Meloccaro. Due temi caldi, due occhi puntati su protagonisti e dinamiche internazionali che plasmeranno il nostro oggi e futuro. Scopriamo insieme i dettagli di questa giornata di grande attualità.

La prima parte di Sky Tg25 è dedicata allo scontro tra Elon Musk e Donald Trump, con ospite Cristian Rocca (Linkiesta). Seconda parte invece dedicata ai rapporti tra Italia e Francia, con ospiti Anna Bonalume, giornalista, Marc Lazar, storico, e Stefano Meloccaro, giornalista di Sky Sport. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Sky Tg25, sono Stati Uniti. Elon vs Donald

In questa notizia si parla di: Tg25 Elon Donald Sono

