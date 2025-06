Sky Cinema DreamWorks | un intero canale per celebrare l’uscita del live action di Dragon Trainer

Preparati a volare alto con Sky Cinema DreamWorks, il canale interamente dedicato ai magici mondi di DreamWorks Animation! In occasione dell’attesissimo remake live action di Dragon Trainer, in uscita nelle sale il 13 giugno, dal 7 al 15 giugno su Sky Cinema (canale 304) troverai una programmazione speciale con 15 capolavori che hanno fatto innamorare generazioni. Non perdere questa incredibile opportunità di rivivere le avventure più amate e scoprire nuovi eroi!

In occasione dell’uscita del remake live action di DRAGON TRAINER, al cinema da venerdì 13 giugno, Sky Cinema in streaming su NOW propone un canale interamente dedicato ai capolavori d’animazione targati DreamWorks Animation: Sky Cinema DreamWorks. Dal 7 al 15 giugno, sul canale 304, andrà in onda una speciale programmazione con 15 tra i titoli più amat. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Sky Cinema DreamWorks: un intero canale per celebrare l’uscita del live action di Dragon Trainer

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Cinema Dreamworks Canale Uscita

Sky Cinema Dreamworks, arriva il canale dedicato ai grandi film d’animazione: ecco quando - Sky Cinema DreamWorks sta arrivando, portando il magico mondo dell’animazione direttamente a casa tua! Dal 7 al 15 giugno, scopri un universo di film d’autore come Shrek, Kung Fu Panda e tanti altri capolavori.

Sky Cinema Dreamworks, arriva il canale dedicato ai grandi film d’animazione: ecco quando - Su Sky Cinema e in streaming su NOW arriva il canale dedicato ai film d'animazione. Da Shrek a Kung Fu Panda, scopriamo insieme qualcosa di più. Come scrive superguidatv.it

Sky Cinema, arriva il canale DreamWorks. Dal 7 al 15 giugno - In occasione dell’uscita del remake live action di DRAGON TRAINER, al cinema da venerdì 13 giugno, Sky Cinema propone un canale interamente dedicato ai capolavori d’animazione targati DreamWorks ... Riporta tg24.sky.it

Dal 7 al 15 giugno sky cinema e now presentano un canale dedicato ai film dreamworks - Sky cinema e now propongono una programmazione speciale dedicata ai film d’animazione DreamWorks, con le saghe di Shrek, Kung Fu Panda, Dragon Trainer e il premiato Il Robot Selvaggio. Si legge su gaeta.it

TOP 5: MIGLIORI FILM DREAMWORKS #NERDWEEK