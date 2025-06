Sky Cinema Dreamworks arriva il canale dedicato ai grandi film d’animazione | ecco quando

Sky Cinema DreamWorks sta arrivando, portando il magico mondo dell’animazione direttamente a casa tua! Dal 7 al 15 giugno, scopri un universo di film d’autore come Shrek, Kung Fu Panda e tanti altri capolavori. Un’occasione imperdibile per grandi e piccini di rivivere le emozioni dei film più amati. Pronto a lasciarti trasportare dall’incanto di questo nuovo canale? Ecco tutto ciò che devi sapere per non perderti nulla!

Su Sky Cinema e in streaming su NOW arriva il canale dedicato ai film d’animazione. In occasione dell’uscita del live action di Dragon Trainer, da sabato 7 a domenica 15 giugno, saranno disponibili alla visione alcuni dei capolavori firmati DreamWorks. Da Shrek a Kung Fu Panda, vediamo insieme qualcosa di più su questa nuova programmazione. Sky Cinema Dreamworks: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo canale. Un nuovo canale dedicato al grande cinema d’animazione firmato Dreamworks è in arrivo. L’appuntamento è previsto per questo sabato, 7 giugno, e continuerà fino a domenica 15 giugno. Tantissimi i titoli che, in questo lasso di tempo, saranno disponibili alla visione. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Sky Cinema Dreamworks, arriva il canale dedicato ai grandi film d’animazione: ecco quando

In questa notizia si parla di: Cinema Dreamworks Arriva Canale

Su Sky e NOW arriva Sky Cinema DreamWorks, dal 7 al 15 giugno una programmazione speciale - Sky celebra il ritorno di Dragon Trainer con un canale interamente dedicato ai capolavori DreamWorks: Sky Cinema DreamWorks ... Segnala teledigitale.it

Sky Cinema DreamWorks, un canale interamente dedicato alle produzioni Dreamworks con uno speciale sul nuovo Dragon Trainer - In occasione dell’uscita del remake live action di Dragon Trainer, al cinema da venerdì 13 giugno, Sky Cinema propone un canale interamente dedicato ai capolavori d’animazione targati DreamWorks Anima ... Da teleblog.it

Dove vedere i film d'animazione Dreamworks, in vista del live-action di Dragon Trainer - Scoprite un canale interamente dedicato ai film d'animazione della DreamWorks: preparatevi in vista di Dragon Trainer! cinema.everyeye.it scrive