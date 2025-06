Sinner trova la bestia nera Alcaraz | il passivo inizia a diventare pesante nei precedenti

L’attesa si infittisce: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono pronti a sfidarsi in una finale di Slam che promette emozioni irresistibili. Dopo anni di rivalità e numerosi incontri, il passivo del passato si sta facendo pesante per il giovane italiano, che ora mira a riscrivere le carte in tavola. La tensione è alle stelle, e il mondo del tennis aspetta con trepidazione il primo vero scontro diretto in un grande torneo tra questi due campioni.

Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz, la finale è servita. Attesa molto, ma molto a lungo, alla fine è arrivata l’attesa sfida all’ultimo atto di uno Slam tra i due. Al Roland Garros ci sarà questa vera e propria primizia, che ormai da troppo tempo gli appassionati reclamavano e che mai, per circostanze controllate dal sorteggio o da altri fattori, si era verificata. Al momento il conteggio dei precedenti dice 4-7 a favore di Alcaraz (che sarebbe 4-8 se si conta il precedente a livelli inferiori di Alicante 2019, che l’ATP si rifiuta ostinatamente di contare come per tutto ciò che non è di sua competenza o degli Slam o dei tabelloni principali). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sinner trova la bestia nera Alcaraz: il passivo inizia a diventare pesante nei precedenti

Jannik Sinner: "Domenica (contro Alcaraz, ndr) sarà una partita difficilissima. So che ultimamente i precedenti non sono andati benissimo contro Carlos, ma vediamo che cosa potrò fare!" Partecipa alla discussione

Sinner-Alcaraz Ultimi tre precedenti Alcaraz 3-0 su Sinner Ultimi tre precedenti Sinner ha sempre vinto il primo set per poi perdere l’incontro Precedenti su Terra -(compreso Challenger di Alicante) Alcaraz 2-1 Sinner Precedenti nelle finali #Sinner 1-0 Alcaraz Partecipa alla discussione

