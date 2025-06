Sinner pareva sparare con un kalashnikov Djokovic con una pistola a pietra focaia Telegraph

Un match epico che ha lasciato il pubblico senza fiato, tra emozioni e tensione. Novak Djokovic, con il suo stile inconfondibile, ha dato tutto sul campo, ma alla fine, il giovane Jannik Sinner ha dimostrato di essere più forte in questa occasione. Potrebbe essere stata l’ultima volta del campione serbo sul Centrale del Roland Garros, un addio che lascia il segno e apre nuovi orizzonti nel mondo del tennis.

Potrebbe essere stata l’ultima volta di Novak Djokovic sul Centrale del Roland Garros. Lo ha lasciato intendere lui stesso al termine della semifinale persa in tre set contro Jannik Sinner, tra un lungo saluto al pubblico e dichiarazioni dal tono insolitamente aperto. Djokovic ha combattuto, ha avuto le sue occasioni – compresi tre set point nel terzo set – ma ha ceduto a un avversario più fresco, più continuo, semplicemente migliore in questo momento. Ma il dato tecnico, stavolta, passa in secondo piano. Il vero tema è un altro: con questa sconfitta, Djokovic chiude forse un ciclo, o almeno prende atto che i margini si sono ridotti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Sinner pareva sparare con un kalashnikov, Djokovic con una pistola a pietra focaia (Telegraph)

