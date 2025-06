Sinner nell' Olimpo del tennis | quella di domani sarà la quarta finale slam consecutiva

Jannik Sinner si erge con forza tra gli déi del tennis, vincendo la quarta finale Slam consecutiva e scrivendo un capitolo epico della sua carriera. Dopo aver superato ostacoli e polemiche, l’italiano dimostra di essere diventato un vero e proprio simbolo di determinazione e talento. Domani alle 15, nella sfida più attesa, si deciderà il suo destino: questa volta, la conquista del trono mondiale.

Roma, 7 giugno 2025 – Non ci sono più parole per descrivere Jannik Sinner. Dopo la squalifica a causa del Caso Clostebol, l'altoatesino è tornato in campo negli Internazionali di Roma e soltanto Carlos Alcaraz in finale è riuscito a fermarlo. Ora, però, l'italiano avrà una nuova chance: domani alle 15, infatti, i due si incontreranno nuovamente nell'ultimo atto di un torneo, ma questa volta la posta in palio sarà ben diversa, dato che si giocheranno la vittoria del Roland Garros. Per Sinner si tratta della prima finale all'Open di Francia, mentre Alcaraz è il campione in carica, in quanto l'anno scorso ha sconfitto Zverev in finale e si è aggiudicato il suo terzo slam, per poi arrivare a quattro con la vittoria di Wimbledon il mese successivo.