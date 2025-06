Sinner guadagna punti su Alcaraz nel ranking ATP | finale determinante e possibile distacco per il n 1

Il duello tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si infiamma a Parigi, con una finale che può cambiare le sorti della classifica ATP. Lo scorso anno, l’italiano si era fermato in semifinale, mentre lo spagnolo conquistò il titolo. Questa volta, l’obiettivo di Sinner è guadagnare punti preziosi per ridurre il gap e puntare alla vetta. Il torneo di Roland Garros diventa così il palcoscenico decisivo per il futuro del tennis mondiale.

Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz: i primi due tennisti del ranking e della race ATP (in quest’ultimo caso con l’iberico davanti all’azzurro) si affronteranno in finale al Roland Garros 2025 di tennis. Lo scorso anno l’italiano si era fermato in semifinale, mentre l’iberico vinse il torneo. Nel ranking ATP Sinner, che aveva 1530 punti di vantaggio su Alcaraz nell’ultimo aggiornamento, in virtù di quanto sopra descritto, è ripartito a Parigi con 2730 punti sullo spagnolo. Sinner, dunque, è già certo di aver allungato sul più immediato inseguitore già con l’ingresso in finale. In caso di sconfitta in finale, infatti, Sinner conserverà un margine di 2030 punti su Alcaraz, guadagnandone 500 sullo spagnolo, ovvero il differenziale tra la semifinale 2024 e la finale 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sinner guadagna punti su Alcaraz nel ranking ATP: finale determinante e possibile distacco per il n.1

In questa notizia si parla di: Sinner Punti Alcaraz Ranking

Sinner-Alcaraz fondamentale per il ranking ATP: i punti in palio a Roma e il possibile distacco dopo la finale - Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sfideranno nella finale degli Internazionali d'Italia il 18 maggio.

Ranking ATP live prima dei QF del #RolandGarros Jannik #Sinner a fine torneo avrà ALMENO 1130 punti più di Carlos Alcaraz Al n°1 basta la SF per restare in vetta anche dopo Wimbledon Se batte Tiafoe e Djokovic perde, Lorenzo #Musetti Partecipa alla discussione

Grazie alla vittoria di oggi su Bublik , Jannik #Sinner ha quantomeno confermato gli 800 punti ottenuti al #RolandGarros del 2024 Carlos Alcaraz avrà minimo 1530 punti da recuperare, divario già oggi impossibile da colmare fino a dopo Wimbledo Partecipa alla discussione

Roland Garros 2025, Sinner non fa sconti: batte Djokovic in tre set e raggiunge Alcaraz in finale - Prosegue il percorso netto del numero uno del ranking che piega il campione serbo e arriva per la volta all'atto conclusivo del torneo parigino, dove troverà il tennista iberico in una finale inedita ... Da today.it

Perché Sinner può guadagnare punti su Alcaraz nel ranking ATP: la situazione in vista delle semifinali - Un'occasione per allungare in graduatoria. Jannik Sinner ha centrato uno dei suoi obiettivi nel Roland Garros 2025, ovvero replicare il raggiungimento ... Segnala oasport.it

Tennis: la finale del Roland Garros sarà Sinner-Alcaraz - Il n° 1 sconfigge il serbo in tre set. Affronterà lo spagnolo, che ha battuto Lorenzo Musetti. Errani/Paolini in finale di doppio femminile ... Lo riporta ilquotidianodellazio.it

Ranking ATP 19 maggio 2025: Alcaraz si avvicina a Sinner, Musetti sempre più in alto!