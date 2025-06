Sinner e l' uccisione del padre

un terreno imprevedibile, sfidando anche i campioni più preparati. Nel tennis, come nella vita, la perfezione è un miraggio, e ogni partita è una lezione di resilienza e adattamento. Anche i migliori devono confrontarsi con i propri limiti e le proprie ombre, proprio come Sinner, che tra vittorie e sconfitte, cerca di rispondere alla domanda più profonda: quale prezzo si è disposti a pagare per la gloria?

Nel tennis non si può giocare sempre bene. Persino il numero uno del mondo può svegliarsi col piede sbagliato, andare ad allenarsi e non sentire il suo tennis. Percepire un disordine, o comunque un’incongruenza, fra se e il micro-mondo che si crea su un campo da tennis. Arrivare in anticipo o in ritardo sulla palla, mancare di riflessi o di decisione. Le folate di vento spostano all’ultimo l’impatto ottimale. L’argilla rossa può diventare porosa, sfaldarsi sotto alle scarpe, non offrire nessun appoggio, e ci si ritrova a muoversi con l’instabilità surreale dei pinguini. E quando i piedi non sono ben piantati a terra tirare dritti e rovesci non è semplice. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Sinner e l'uccisione del padre

“Stavo quasi per batterlo, ragazzi. Per me il tennis è un viaggio, non toglierei tempo al mio essere marito o padre”: la fantastica reazione di Bublik dopo la sconfitta con Sinner al Roland Garros - una vittoria morale e un esempio di sportività che conquista il pubblico. La reazione di Bublik dimostra come, anche nella sconfitta, si possa mantenere il sorriso e il rispetto per il gioco, ricordando a tutti che il tennis, per lui, è più di una semplice competizione: è un viaggio di passione e valori.

Matteo Zorzoli voce del tennis a bordocampo: “Musetti stupisce sempre nelle interviste, Sinner può usare ancora meglio il suo peso da numero 1” - Matteo Zorzoli raccoglie per Eurosport le voci di Sinner, Musetti, Paolini e tutti i protagonisti di questo momento esplosivo del tennis italiano a fine ... Lo riporta fanpage.it

Sinner da Papa Leone XIV: incontro in Vaticano con la famiglia - Binaghi: "Sinner a tennis con il Papa? C'era un problema tecnico" "L'incontro con il Santo Padre, avvenuto questa mattina in Vaticano, è stato molto emozionante - ha detto il presidente della ... corrieredellosport.it scrive

Sinner al Papa: "Giochiamo?" e Leone XIV: "Qui meglio di no". E gli regala la racchetta - Dopo i saluti inziali «Piacere, onorato», il numero uno al mondo ha presentato il padre e ... ha detto Sinner. (afp) Sinner nell’occasione ha regalato una racchetta da tennis al Papa. Scrive lastampa.it