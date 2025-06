Sinner contro Alcaraz il futuro inizia al Roland Garros

Il tennis italiano si prepara a scrivere una nuova pagina di storia con un duello che promette emozioni indimenticabili. Jannik Sinner, campione mondiale da un anno, e Carlos Alcaraz, il giovane fenomeno ancora alla ricerca della consacrazione, si affrontano nella finale di Roland Garros: un incontro che segna l’inizio di un nuovo capitolo nel futuro del tennis internazionale. La sfida tra queste due stelle sta per cominciare...

AGI - Finalmente la storia del tennis si è instradata sui binari giusti, quelli più ovvi e necessari: la finale di Roland Garros, secondo torneo del grande slam sulla terra rossa di Parigi, vedrà di fronte il 22enne Carlos Alcaraz, n.2 del mondo e detentore del titolo, e il di lui un anno più grande Jannik Sinner, da 12 mesi esatti n.1 del mondo. La sfida tra l'italiano e lo spagnolo è la più attesa e si ripropone a tre settimane dalla finale degli Internazionali d'Italia (vinta dallo spagnolo in due set); inoltre è destinata a diventare un classico che segnerà la storia di questo sport come lo sono state quelle tra Djokovic e Nadal o Djokovic e Federer o Federer e Nadal o, prima ancora, quelle tra Agassi e Sampras o tra Borg e McEnroe. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Sinner contro Alcaraz, il futuro inizia al Roland Garros

