Dopo la semifinale di Roland Garros contro Novak Djokovic, Jannik Sinner ha dimostrato un livello altissimo, lasciando il pubblico senza fiato. Con parole piene di determinazione, il talento italiano si prepara per la finale contro Alcaraz, mentre riflette sul ritiro di Musetti e sulla sfida imminente. La strada verso la vittoria è ancora lunga, ma Sinner è pronto a scrivere il suo nome nella storia del tennis.

Le parole di Jannik Sinner dopo la semifinale del Roland Garros vinta contro Novak Djokovic in tre set sul ritiro di Musetti nel match contro Alcaraz e sulla finale contro lo spagnolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner: "Con Djokovic livello molto alto. Sulla finale..."

