Sinner-Alcaraz si vedrà in chiaro? Ci sono novità | definito il canale della finale

Domani, domenica 8 giugno, il tennis mondiale si prepara a vivere un momento indimenticabile: la finale del Roland Garros tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Sul celebre Philippe-Chatrier, i due talenti si sfideranno in una partita che promette emozioni pure e uno spettacolo di livello. Ma le novità non finiscono qui: sarà possibile seguire l'evento anche in chiaro, con il canale ufficiale che ha appena annunciato le modalità di visione.

Domani, domenica 8 giugno, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affronteranno nella finale del singolare maschile del Roland Garros 2025. Sul campo Philippe-Chatrier a Parigi, l'altoatesino e lo spagnolo daranno vita a una sfida molto attesa, in cui il n.1 e n.2 della classifica mondiale del tennis si confronteranno. Un incrocio di stili molto affascinante. Sinner arriva all'appuntamento, senza aver perso alcun set nel proprio percorso. Ieri, in semifinale, l'azzurro ha sconfitto il serbo Novak Djokovic col punteggio di 6-4 7-5 7-6 (3). Un match lottato nel quale Jannik ha fatto vedere qualità morali importanti, al cospetto del 38enne serbo che con classe e grandissimo ardore ha cercato in tutti i modi di contrastare il pusterese.

