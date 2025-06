Sinner-Alcaraz in TV in chiaro la finale del Roland Garros può essere visibile gratis | su che canale

Se sei un appassionato di tennis e desideri seguire la storica finale del Roland Garros tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz senza abbonamenti costosi, buone notizie: potrebbe essere trasmessa in chiaro su un canale gratuito domenica pomeriggio. Dopo il precedente dell'Australian Open, le speranze di vedere la partita senza costi sono più vive che mai. Scopri subito dove e come poterla seguire, così non perderai nemmeno un colpo di questa emozionante sfida.

È molto probabile che la finale del Roland Garros tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sia trasmessa in diretta TV in chiaro domenica pomeriggio. Il precedente dell'Australian Open fa ben sperare in tal senso: anche in quel caso era Discovery a detenere i diritti del torneo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

