Sinner-Alcaraz in diretta tv in chiaro | orario e dove vedere la finale del Roland Garros

Non perdere l'attesa finale di Roland Garros 2025: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sfideranno domenica 8 giugno alle ore 15 in una partita che promette emozioni uniche. Warner Bros. Discovery ha annunciato che potrai seguire l’evento in diretta tv in chiaro sul canale Nove, rendendo lo spettacolo accessibile a tutti gli appassionati di tennis italiani. Preparati a vivere un duello indimenticabile, perché questa finale sarà da non perdere!

Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz in diretta tv in chiaro. È arrivato l'annuncio ufficiale da parte di Warner Bros. Discovery: la finale del Roland Garros 2025, in programma domenica 8 giugno alle ore 15, viene trasmetta gratis per tutti gli appassionati di tennis italiani sul canale Nove del digitale terreste. Il match è ovviamente visibile in simulcast su Eurosport 1 (canale 210 per gli abbonati Sky ) e in streaming su Discovery+, così come sulle altre piattaforme che trasmettono Eurosport: Sky Go, NOW Tv, DAZN, Tim Vision e Amazon. La grande sfida tra Sinner e Alcaraz è la partita più attesa di questo decennio tennistico.

