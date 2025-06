Sinner-Alcaraz imbattuti nelle finali Slam | uno dei due assaggerà l’amaro calice della sconfitta

Domani, il Roland Garros 2025 si accende con una finale che promette emozioni intense tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Entrambi imbattuti nelle finali Slam, uno dei due dovrà affrontare l'amaro calice della sconfitta, scrivendo un nuovo capitolo nella loro già avvincente rivalità. È la prima volta che si sfidano in un atto conclusivo di un Major, e le aspettative sono alle stelle: chi uscirà vittorioso? La risposta si rivelerà solo nel nostro racconto finale.

Qualcuno dovrà perdere. Sono davvero molti gli spunti che la finale del Roland Garros 2025 di domani tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz porterà con sé. In primis, sarà la prima vera sfida tra l'azzurro e lo spagnolo in un atto conclusivo di un Major, dal momento che i due tennisti si erano incrociati nei turni a precedere l'atto conclusivo. Parliamo di tre sfide a livello Slam prima di questa partita, con due vittorie di Alcaraz (US Open 2022 e Roland Garros 2024) e una di Sinner (Wimbledon 2022). Carlitos, in generale, è in vantaggio negli scontri diretti 7-4 ed è in serie da quattro match. L'ultimo incrocio è stato nella finale degli Internazionali d'Italia 2025 dove lo spagnolo ha prevalso col punteggio di 7-6 (5) 6-1.

