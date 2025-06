Sinner-Alcaraz | chi arriva più stanco? Il confronto delle ore giocate

La battaglia sulla terra battuta di Roland Garros si fa sempre più intensa e avvincente. Carlos Alcaraz e Jannik Sinner si sfidano non solo con le racchette, ma anche con la tenacia e la resistenza. Mentre Alcaraz accumula più ore in campo, Sinner dimostra una freschezza sorprendente vincendo in tre set. Chi arriverà più stanco alla finale? La risposta sta nei numeri, e il duello tra questi due campioni promette ancora grandi emozioni.

La differenza è tutta in questi numeri: un’ora e 46 minuti e 4 set in più giocati. Lo spagnolo Carlos Alcaraz arriverà alla finale del Roland Garros 2025 di tennis con questo differenziale sul groppone rispetto a Jannik Sinner, che ha vinto sempre in tre set ed è rimasto meno in campo rispetto all’iberico. Dall’inizio del torneo, nei sei match sin qui disputati, Jannik Sinner ha giocato nel complesso 18 set nel tempo complessivo di 12 ore e 51 minuti, ha disputato un solo tiebreak, quello del terzo set contro Novak Djokovic di questa sera, ed in totale ha lasciato appena 51 game agli avversari. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sinner-Alcaraz: chi arriva più stanco? Il confronto delle ore giocate

