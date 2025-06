Sinistra allo scoperto al corteo per Gaza | spot di Bersani e D' Alema pensa la voto

In un clima di forte tensione, la sinistra italiana si mobilita per Gaza, ma le vere sfide si infiammano alle prossime elezioni e al referendum di giugno. Bersani e D'Alema, veterani della sinistra, scendono in piazza a Roma, sottolineando l'importanza di un fronte unito per vincere. La questione palestinese si intreccia con le dinamiche politiche nazionali, aprendo un dibattito cruciale: il futuro del centrosinistra dipende anche da questa unità.

D'accordo la Palestina. Ma il vero tema sembra essere quello delle prossime elezioni, oltre che il referendum dell'8 e 9 giugno. Due veterani della sinistra in piazza a Roma per Gaza non vanno tanto per il sottile. "Il significato di questa manifestazione va al di l√† di questo, per√≤, certo, il centrosinistra deve essere unito per vincere le elezioni. Se lo fosse stato, avrebbe vinto anche le ultime elezioni. Vorrei ricordare che Meloni ha avuto un milione e 200mila voti in meno delle forze oggi all'opposizione. Quindi credo che non si voglia ripetere quell'errore. La seconda¬† volta sarebbe un crimine", ha detto Massimo D'Alema al corteo per Gaza organizzato da Pd, M5s e Avs parlando con i cronisti. 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Sinistra allo scoperto al corteo per Gaza: "spot" di Bersani e D'Alema pensa la voto

