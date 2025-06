Sindaco e maggioranza aderiscono a Fratelli d' Italia

Un momento storico per la nostra comunità: sindaco e maggioranza scelgono di aderire a Fratelli d’Italia, unendo forze per un futuro più solido e condiviso. Venerdì 13 giugno 2025, alle ore 10.00, presso l’auditorium "Antonio De Curtis" in via Nazionale Appia a San Tammaro, Edmondo Cirielli ufficializzerà questa importante adesione, segnando un nuovo capitolo di impegno e crescita per il nostro territorio. Un evento da non perdere!

"Una scelta condivisa: Fratelli d'Italia. Territorio, squadra, futuro". L'appuntamento è per venerdì 13 giugno 2025, alle ore 10.00, presso l'auditorium "Antonio De Curtis", in via Nazionale Appia a San Tammaro. E' proprio qui che Edmondo Cirielli terrà a battesimo l'ingresso ufficiale in. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Sindaco e maggioranza aderiscono a Fratelli d'Italia

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Fratelli Italia Sindaco Maggioranza

Ostia, Riccardo Maiani approda in Fratelli d’Italia - Ostia, 15 maggio 2025 – Riccardo Maiani entra a far parte di Fratelli d’Italia. Con entusiasmo, il Consigliere comunale Stefano Erbaggi e il dirigente romano Dario Antoniozzi accolgono il nuovo membro, esprimendo la loro determinazione a collaborare per il bene della comunità.

Prosegue il braccio di ferro tra Caprani e Ciceri. E Fratelli d’Italia si schiera contro il sindaco Partecipa alla discussione

Fratelli d’Italia conferma Castiglioni: "Impegno per mantenere i consensi" - Il partito ieri pomeriggio ha dato mandato al coordinatore comunale uscente fino al prossimo congresso. Sullo sfondo le elezioni regionali e la corsa per il secondo mandato di Acquaroli da governatore ... Scrive msn.com

Attriti tra Lega e Fratelli d'Italia, slitta la verifica di maggioranza a Ca' Sugana. E Borgia sfida Conte: «Nessun ultimatum» - TREVISO Slitta di 48 ore il confronto tra il sindaco Mario Conte e Claudio Borgia, presidente provinciale di FdI. La verifica di maggioranza era stato annunciata per ieri, poi spostata a oggi ... Riporta ilgazzettino.it

Naike Gruppioni lascia Italia Viva e passa a Fratelli d'Italia: si rafforza la maggioranza - La deputata bolognese, eletta con Azione di Calenda ai tempi ancora del Terzo polo unito (e poi approdata a Renzi), entra a far parte del gruppo di FdI a Montecitorio: "Giorgia Meloni ha dimostrato di ... Segnala msn.com

Fratelli d’italia resta in maggioranza