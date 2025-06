Simone Leoni il padre Silvio si infuria e difende Vannacci la lettera | Non sei degno neanche di spolverargli gli anfibi Vergognati!

Simone Leoni, giovane leader di Forza Italia Giovani, si trova al centro di un acceso scontro familiare e politico. Il padre, Silvio Leoni, ha infatti espresso una dura reazione alle parole del figlio contro il generale Vannacci, difendendo il generale e criticando aspramente Simone. Un episodio che mette in luce le tensioni tra rispetto tradizionale e nuove posizioni politiche, lasciando aperta la domanda: quale strada prenderanno i giovani nel panorama italiano?

Il padre del nuovo segretario di Forza Itali giovani critica duramente il figlio per le parole contro il generale Vannacci Simone Leoni, neo segretario di Forza Italia Giovani, nei giorni scorsi ha attaccato il generale Roberto Vannacci in un discorso al Congresso Nazionale di FI. Il ragazzo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Simone Leoni, il padre Silvio si infuria e difende Vannacci, la lettera: "Non sei degno neanche di spolverargli gli anfibi, Vergognati!"

Chi è Simone Leoni, neosegretario di Forza Italia Giovani che ha attaccato Vannacci - Simone Leoni, neosegretario di Forza Italia Giovani, segna una netta rottura con il passato, attaccando apertamente Roberto Vannacci e la Lega.

Ma non c’è nessuno di Forza Italia che difende il suo segretario giovanile Simone Leoni dopo l’attacco gratuito del padre e soprattutto dopo che Salvini e Vannacci hanno ringraziato e sottoscritto le parole del padre? Partecipa alla discussione

La lettera del padre di Simone Leoni che difende Vannacci - il Giornale @fi_giovani Che figura di vai all’asilo! @forza_italia @Antonio_Tajani @gasparripdl @Capezzone @giucruciani @diritterovesc Partecipa alla discussione

Duro scontro in casa Leoni. Il padre contro il figlio Simone, neo leader dei giovani azzurri - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... msn.com scrive

Simone Leoni (Forza Italia), il padre lo attacca dopo il discorso su Vannacci: «Vergognati, non sei degno di spolverargli gli anfibi» - «Tu sei l'ultimo che si può rivolgere a Vannacci definendolo codardo. Vergognati! E ricordati che il coraggio, che tu non hai, Vannacci lo ha messo a disposizione non solo ... Scrive msn.com

Simone Leoni risponde al padre: "Sono cresciuto senza di lui ma lo perdono" - Simone Leoni, il nuovo segretario nazionale dei giovani di Forza Italia, risponde al padre, che con una lettera pubblicata su Il Tempo e ... Da iltempo.it

