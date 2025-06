Simone Leoni il padre Silvio si infuria e difende Vannacci la lettera | Non sei degno neanche di spolverargli gli anfibi Vergognati!

Simone Leoni, il giovane segretario di Forza Italia Giovani, si trova al centro di una bufera politica e familiare. Mentre il padre Silvio Leoni non ha esitato a criticare duramente il suo operato, arrivando a definirlo indegno, la vicenda si arricchisce di tensioni e confronti accesi. Tra parole dure e strategie politiche, il futuro di Simone si gioca tra le mura di casa e il palcoscenico nazionale, lasciando tutti con un interrogativo: quale sarà il suo prossimo passo?

Il padre del nuovo segretario di Forza Itali giovani critica duramente il figlio per le parole contro il generale Vannacci Simone Leoni, neo segretario di Forza Italia Giovani, nei giorni scorsi ha attaccato il generale Roberto Vannacci in un discorso al Congresso Nazionale di FI. Il ragazzo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Simone Leoni, il padre Silvio si infuria e difende Vannacci, la lettera: "Non sei degno neanche di spolverargli gli anfibi, Vergognati!"

In questa notizia si parla di: Vannacci Simone Leoni Padre

Chi è Simone Leoni, neosegretario di Forza Italia Giovani che ha attaccato Vannacci - Simone Leoni, neosegretario di Forza Italia Giovani, segna una netta rottura con il passato, attaccando apertamente Roberto Vannacci e la Lega.

«Non sei degno di spolverare gli anfibi di Vannacci»: la lettera del padre di Simone Leoni dopo il suo discorso https://msn.com/it-it/notizie/italia/non-sei-degno-di-spolverare-gli-anfibi-di-vannacci-la-lettera-del-padre-di-simone-leoni-dopo-il-suo-discorso/ar-AA Partecipa alla discussione

UN GIORNO DA "LEONI"!?! Padre e figlio litigano per Vannacci: "Non sei degno di spolverargli gli anfibi" Simone Leoni: "Sono cresciuto senza di te". Il leader dei giovani di FI aveva criticato pesantemente il vicesegretario della Lega. Today Ore 20 speciale #b Partecipa alla discussione

La lettera del padre di Simone Leoni che difende Vannacci - Silvio Leoni, ex inviato di guerra, ricorda come ha conosciuto l'attuale europarlamentare della Lega definito "generale della codardia" dal nuovo segretario dei giovani di Forza Italia ... Leggi su msn.com

Simone Leoni risponde al padre: "Sono cresciuto senza di lui ma lo perdono" - Simone Leoni, il nuovo segretario nazionale dei giovani di Forza Italia, risponde al padre, che con una lettera pubblicata su Il Tempo e ... Leggi su iltempo.it

Simone Leoni (Forza Italia), il padre lo attacca dopo il discorso su Vannacci: «Vergognati, non sei degno di spolverargli gli anfibi» - E ricordati che il coraggio, che tu non hai, Vannacci lo ha messo a disposizione non solo ... Leggi su msn.com