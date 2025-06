Simone Leoni i giovani del Ppe con lui | Non sei solo siamo con te

In un momento di grande tensione politica, i giovani del PPE si schierano con Simone Leoni, il Segretario nazionale di Forza Italia Giovani, dimostrando solidarietà e vicinanza. La lettera aperta di suo padre, Silvio, pubblicata ieri, ha acceso il dibattito, evidenziando l’importanza di un sostegno generazionale e condiviso. La forza di unione e il coraggio di affrontare le sfide accomunano chi crede nel futuro del nostro Paese, perché insieme si può fare la differenza.

Tanta solidarietà, generazionale e non solo, ha avvolto il Segretario nazionale di Forza Italia Giovani Simone Leoni dopo la lettera a firma di suo padre Silvio pubblicata da il Tempo di ieri. Una missiva dai temi molto duri in cui il genitore prende le parti del generale Roberto Vannacci, dopo le critiche che il neo segretario dei giovani azzurri, proprio nel congresso che lo ha eletto sabato scorso, aveva rivolto all'eurodeputato della Lega. Dunque, la solidarietà, dopo l'attacco di Leoni senior, che è stato molto impostato sulla dimensione personale. Con una lettera inviata al Tempo, si schiera a fianco di Simone Leoni Francesco Sismondini, presidente dell'Eds, gli studenti del Partito Popolare Europeo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Simone Leoni, i giovani del Ppe con lui: "Non sei solo, siamo con te"

Congratulazioni e buon lavoro a Simone Leoni, eletto per acclamazione all’unanimità Segretario Nazionale di Forza Italia Giovani. Siamo sicuri che farà un ottimo lavoro, nel solco del suo predecessore Stefano Benigni. Avanti Simone, siamo con te! Partecipa alla discussione

