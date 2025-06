Silvestro FI | Solidarietà a colonnello Piricelli per minacce

In un momento in cui la legalità deve essere difesa con fermezza, le minacce rivolte al colonnello Piricelli sono un attacco inaccettabile alla nostra società civile. Francesco Silvestro, senatore di Forza Italia, condanna con forza questo gesto ignobile, sottolineando l'importanza di sostenere chi, con dedizione e senso dello Stato, lavora ogni giorno per tutelare la sicurezza e la legalità dei cittadini. La solidarietà a Piricelli si fa voce di resistenza contro ogni forma di intimidazione, perché la tutela della comunità è un impegno di tutti noi.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Condanno con assoluta fermezza il vile gesto intimidatorio rivolto al colonnello Antonio Piricelli, comandante della Polizia Locale di Afragola. Le minacce ricevute sono un attacco ignobile a chi, con rigore e senso dello Stato, è impegnato ogni giorno nella difesa della legalità, nella lotta all’illegalità ambientale e nella tutela della sicurezza dei cittadini”. Lo dichiara Francesco Silvestro, senatore di Forza Italia. “Voglio esprimere piena solidarietà al colonnello Piricelli. So bene che queste intimidazioni non fermeranno il suo lavoro: anzi, rafforzeranno la determinazione di chi, come lui, non si piega di fronte a chi vuole riportarci nell’illegalità e nel silenzio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Silvestro (FI): “Solidarietà a colonnello Piricelli per minacce”

In questa notizia si parla di: Colonnello Piricelli Minacce Silvestro

Afragola, lettera di minacce al comandante della Polizia locale Piricelli - In calce al testo anche il disegno di una pistola e di una croce. Il colonnello: "Non arretreremo di un centimetro" ... Da rainews.it

Lettera di minacce al comandante della polizia locale di Afragola: "Non fare lo sceriffo..." - Contenente un disegno di una pistola e di una croce, è stata indirizzata al colonnello Antonio Piricelli. Che ha commentato: "Non arretreremo di un centimetro" ... Come scrive napolitoday.it

Afragola, minacce anonime al comandante Piricelli: “Non fare troppo lo sceriffo”. Lui: “Vigliacchi, non mi fermeranno” - Una lettera anonima dai toni pesanti, con minacce esplicite e inquietanti disegni di una pistola e di una croce, è stata recapitata nei giorni scorsi al ... Lo riporta pupia.tv