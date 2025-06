Sigle della polizia veneziana dal prefetto Senza personale A rischio i commissariati

Le sigle sindacali Siulp, Siap, Coisp, Fsp e Silp Cgil della polizia di Stato a Venezia hanno incontrato il prefetto Darco Pellos, evidenziando una situazione critica a causa della carenza di personale. Con un malessere crescente e la sicurezza dei cittadini a rischio, si chiedono interventi urgenti per tutelare i commissariati e garantire un servizio efficiente. La preoccupazione è palpabile: il futuro della sicurezza veneziana dipende da decisioni tempestive e condivise.

Le sigle sindacali Siulp, Siap, Coisp, Fsp e Silp Cgil della polizia di Stato in provincia di Venezia hanno incontrato giovedì 5 giugno, il prefetto Darco Pellos «La situazione è difficile - commentano - c'è forte malessere e grande preoccupazione per la carenza di personale in provincia di.

