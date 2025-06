Siena truffe ad anziani | finto carabiniere arrestato in hotel

A Siena, un finto carabiniere ha tentato di truffare anziani, ma grazie a una segnalazione tempestiva, è stato arrestato in hotel. Questo episodio mette in luce l'importanza della vigilanza e della collaborazione tra forze dell'ordine per proteggere i cittadini più vulnerabili. La prevenzione e la rapidità di intervento sono fondamentali per contrastare le truffe e garantire la sicurezza di tutti.

A seguito di una segnalazione sul sistema degli alloggiati presso le strutture ricettive, arrivata alla Sala operativa della questura di Siena, i poliziotti della squadra mobile, con l'ausilio dei colleghi delle volanti, hanno trovato il giovane presso la camera di un albergo, dove era registrato come ospite singolo L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Siena, truffe ad anziani: finto carabiniere arrestato in hotel

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Siena Truffe Anziani Finto

Truffe agli anziani, rintracciato in un albergo di Siena e arrestato un 25enne. Nascondeva numerosi oggetti in oro - E’ stato rintracciato ieri in un hotel di Siena, grazie al sistema alert alloggiati, (il sistema della segnalazione degli alloggiati presso le strutture ricettive, ndr) un 25enne originario della Camp ... Scrive radiosienatv.it

Truffe ad anziani: 25enne rintracciato dalla Polizia in un albergo di Siena - La Polizia di Siena ha rintracciato con alert alloggiati un autore di truffe ad anziani di 25 anni ed esegue misura cautelare in carcere ... Segnala sienafree.it

Arrestato dalla Polizia un truffatore seriale - SIENA. Un 25enne originario della Campania, destinatario dell’ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere, emessa il 4 giugno scorso dal GIP ... Lo riporta ilcittadinoonline.it

2019-06-24 SIENA - TRUFFE ANZIANI, SGOMINATA BANDA, SEQUESTRATI 200MILA