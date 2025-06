Siena | Bellazzini guida il ringiovanimento della rosa 2025 2026

A Siena, si respira aria di novità e rinascita: Bellazzini guida con entusiasmo il rinnovamento della rosa 2025-2026, mentre il direttore sportivo Guerri lavora con attenzione sui nomi che comporranno il nuovo team. Dopo una stagione intensa, la Robur si prepara a voltare pagina, con l’obiettivo di costruire un organico competitivo e ambizioso. La sensazione è che la rosa possa essere smantellata, nell’ottica di un profondo rilancio che possa riportare Siena ai vertici del calcio italiano.

A una decina di giorni dalla nomina di Bellazzini (nella foto) come nuovo allenatore del Siena, la Robur sta muovendo i primi passi nella costruzione dell’organico 20252026. In queste ore il direttore sportivo, Simone Guerri, sta contattando i giocatori che hanno vestito la maglia bianconera nell’ultima stagione, se non nelle ultime due, e in attesa di un eventuale rinnovo. La sensazione è che la rosa possa essere smantellata, nell’ottica di un ringiovanimento generale – peraltro annunciato dallo stesso Guerri al termine dello scorso campionato – partito proprio con la scelta di Bellazzini, tecnico giovane, alla seconda esperienza su una panchina da primo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net