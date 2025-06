Siena al via le visite esclusive col custode delle chiavi del Duomo

Scopri un lato nascosto e affascinante di Siena con le visite esclusive guidate dal custode delle chiavi del Duomo. Un’opportunità unica di ammirare il Pavimento scoperto, la Libreria Piccolomini e la Porta del Cielo in un’atmosfera intima e privilegiata. Dal 27 giugno al 31 luglio, lasciati sorprendere da questa esperienza speciale che trasforma una visita ordinaria in un viaggio indimenticabile nel cuore della città medievale. Non perdere questa occasione di entrare in un mondo di storia e mistero!

Siena, 6 giugno 2025 - Dal 27 giugno al 31 luglio, dal martedì al venerdì, alle ore 7,15 sarà possibile visitare la Cattedrale attraverso un'esperienza esclusiva con il custode delle chiavi del Duomo di Siena. Il percorso consentirà di ammirare il Pavimento scoperto, la Libreria Piccolomini e la Porta del Cielo. Dal 27 giugno al 31 luglio, durante la scopertura straordinaria del Pavimento del Duomo di Siena, sarà possibile visitare la Cattedrale e ammirare il suo magnifico "tappeto di marmo", in cui sono riflessi cinquecento anni di storia artistica, culturale e religiosa della città, alle prime luci del giorno.

