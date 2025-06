sicurezza stradale un cambio di mentalità

La sicurezza stradale richiede più di leggi e segnali: necessita di una vera rivoluzione culturale. Le vite che non si fermano, anche di fronte alle avversità, ci insegnano che il cambiamento parte dal cuore e dal coraggio di ciascuno di noi. Solo attraverso una nuova mentalità possiamo ridurre le tragedie e proteggere le famiglie innocenti. È questa la sfida che la Fondazione Michele Scarponi porta avanti ogni giorno, perché il rispetto sulla strada inizi dalla consapevolezza condivisa.

Ci sono vite che non si fermano neanche quando tutto sembra dire il contrario. Che dopo aver conquistato salite e gloria, Giro d’Italia e cuori, continuano la loro pedalata in strade che si aprono nelle coscienze, nel cuore e nel coraggio di cercare di far cambiare le cose e che sempre meno famiglie piangano la morte sull’asfalto. E’ stata raccontata a Cento ed è quella che percorre la Fondazione Michele Scarponi, nata da una tragedia, che mantiene vivo il sorriso aperto, contagioso e fresco di questo campione strappato alla vita da un incidente. Con una promessa: che nessun altro debba perdere la vita sulla strada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it