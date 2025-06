Sicurezza Padovani | Il Comune fa scaricabarile Zivelonghi | Installate telecamere

La sicurezza a Padovani diventa una priorità condivisa, tra telecamere e cultura della legalità. Mentre il Comune fa scaricabarile, Zivelonghi insiste sull’importanza di installare più telecamere, che già contribuiscono a rendere la città più sicura. Tuttavia, come sottolineato dal questore di Verona Rosaria Amato in un’intervista a L'Arena, proteggere le comunità richiede anche impegno collettivo nell’educazione alla legalità. Solo così possiamo costruire una città più sicura e consapevole.

Le zone rosse funzionano ed anche avere più telecamere contribuisce a rendere la città più sicura. Ma oltre alla repressione serve una collaborazione collettiva nell'educazione alla legalità. Con un'intervista concessa a L'Arena, il questore di Verona Rosaria Amato ha affrontato argomenti legati.

In questa notizia si parla di: Telecamere Sicurezza Padovani Comune

