Sicurezza la domanda sale | In calo furti e truffe Violenze in frenata

La percezione di sicurezza in Italia cresce, con un calo di furti, truffe e violenze che rassicura cittadini e istituzioni. Laura Valdesi sottolinea come la qualità del servizio non si misuri solo con numeri, ma con l’efficienza quotidiana. Nella suggestiva cornice di Piazza del Campo, il comandante Angelo Pitocco presenta i risultati dell'"anno della sinergia", dimostrando che la collaborazione potenzia davvero la sicurezza collettiva. È stato infatti grazie…

di Laura Valdesi "La qualità del servizio reso non si misura guardando solo il numero delle denunce e degli arresti, ma passa dalla capacità di esprimere qualità ed efficienza nella quotidianità ", la filosofia del comandante provinciale dei carabinieri Angelo Pitocco. Che nella cornice di Piazza del Campo, per la prima volta palcoscenico della Festa dell’Arma, traccia il bilancio dell’attività nell’"anno della sinergia". E’ stato infatti grazie alla collaborazione fra stazioni e specialità che si sono contrastati caporalato e sfruttamento del lavoro, come pure il fenomeno dello spaccio nei boschi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Sicurezza

