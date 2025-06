Sicurezza | a maggio la Questura ha rilasciato 1500 permessi di soggiorno ed espulso 8 persone

permessi di soggiorno, testimonianza dell’impegno della Questura di Pisa nel garantire sicurezza e integrazione. Contemporaneamente, sono state espulse otto persone, rafforzando il tessuto sociale e prevenendo rischi. Questo equilibrio tra accoglienza e tutela è fondamentale per un ambiente più sicuro e armonioso per tutti. La dedizione delle forze dell’ordine dimostra come ogni azione contribuisca a costruire una comunità più forte e coesa.

Il lavoro dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Pisa nel mese appena trascorso si è concretizzato sia sul lato dell’attività inclusiva delle comunità straniere, sia su quello dell’attività espulsiva dei cittadini irregolari o socialmente pericolosi. Sono stati rilasciati circa 1.500. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Sicurezza: a maggio la Questura ha rilasciato 1500 permessi di soggiorno ed espulso 8 persone

