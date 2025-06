Sicurezza a Bologna duemila richieste di aiuto nei negozi

Bologna si anima di un gesto concreto di solidarietà e sicurezza: “Porte aperte per chiunque abbia paura” continua a offrire rifugio e conforto. Dal suo inizio, questa iniziativa di Confcommercio Ascom, sostenuta da il Resto del Carlino, ha ricevuto oltre duemila richieste di aiuto, dimostrando quanto sia forte il bisogno di protezione nelle strade della città e della provincia. Un esempio di comunità che si prende cura dei propri cittadini, perché nessuno debba sentirsi solo o in pericolo.

Bologna, 7 giugno 2025 – ‘ Porte aperte per chiunque abbia paura ’ non si ferma. E prosegue fino al termine del 2025. L’iniziativa di Confcommercio Ascom con il sostegno de il Resto del Carlino ha coinvolto centinaia di attività tra Bologna e provincia con l’obiettivo di prevenire episodi di violenza aprendo le porte di bar, locali, negozi, ristoranti e hotel a chiunque si senta in pericolo o si senta a disagio per strada. Giancarlo Tonelli, direttore di Ascom, qual è il primo bilancio di ’Porte aperte’? “L’iniziativa è stata gradita e apprezzata sia dai nostri associati, visto che hanno aderito 637 attività, sia da cittadini, consumatori e turisti stranieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza a Bologna, duemila richieste di aiuto nei negozi

In questa notizia si parla di: Bologna Negozi Sicurezza Duemila

