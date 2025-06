Sicilia aumentano i morti sul lavoro ma gli ispettori sono solo 49 La denuncia della Cgil | Il quadro è disastroso

In Sicilia, il triste primato delle morti sul lavoro si aggrava, con 22 vite spezzate in soli quattro mesi e gli ispettori che sono appena 49. La denuncia della CGIL evidenzia un quadro allarmante di insicurezza e mancanza di controlli efficaci. Una crisi che richiede risposte urgenti e concrete per tutelare chi ogni giorno mette a rischio la propria vita. È tempo di agire prima che il prezzo diventi ancora più alto.

L’ultimo morto sul lavoro è Carmelo Magistro, un autotrasportatore deceduto dopo un incidente a Noto lo scorso 3 giugno. Va a sommarsi agli altri incidenti sul lavoro in cui hanno perso la vita 22 persone nei primi 4 mesi dell’anno in Sicilia. Un drammatico primato che pone l’isola come seconda regione in Italia per incremento delle morti sul lavoro dal 2024 al 2025: negli stessi mesi dell’anno precedente, ovvero da gennaio ad aprile del 2024, erano stati 13. Ma per la regione più a Sud d’Italia non è l’unico primato, ne vanta anche un altro: la Sicilia ha il minor numero di ispettori. Sono 49 (qualcuno vicino al pensionamento), un numero di molto inferiore alle altre regioni italiane: la Lombardia ne conta 751, tra ispettori regolari e tecnici, mentre anche la Calabria fa meglio con 161 ispettori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it