Siamo in classe metti via quella pistola ad acqua prof rimprovera studente lui lo aggredisce | docente finisce in ospedale

Una scena di violenza scuote l’ultimo giorno di scuola: un insegnante dell’Istituto Tecnico Professionale Compagnoni di Lugo è finito in ospedale dopo essere stato aggredito da uno studente. La tensione si è scatenata quando, invitato a mettere via una pistola ad acqua, il ragazzo ha reagito con calci e manate, lasciando ferite serie. Un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle scuole e la necessità di interventi immediati per tutelare docenti e studenti.

Un professore dell’Istituto tecnico professionale Compagnoni di Lugo, in provincia di Ravenna, è stato ricoverato al pronto soccorso dopo essere stato aggredito da uno studente venerdì 6 giugno, ultimo giorno di scuola. Lo scontro è scoppiato in classe quando il giovane, entrato con una pistola ad acqua, è stato invitato dall’insegnante a riporla. In risposta, lo studente avrebbe colpito il docente con calci e manate, provocandogli ferite che hanno richiesto cure mediche. Le forze dell’ordine sono intervenute, anche grazie alla presenza già sul posto di un cordone di carabinieri disposto per monitorare i tradizionali festeggiamenti di fine anno scolastico. 🔗 Leggi su Open.online

