Il voto del 8 e 9 giugno in Italia si presenta come un momento cruciale, con cinque referendum che potrebbero rivoluzionare il panorama politico e sociale. Dai diritti sul lavoro alla cittadinanza, ogni scelta avrà un impatto diretto sulla vita dei cittadini e sulla stabilità del governo di Giorgia Meloni. È un appuntamento che invita tutti a riflettere e ad esercitare il proprio diritto democratico, poiché il futuro del Paese si costruisce anche con le vostre decisioni.

R oma, 5 giu. (askanews) – Si vota in Italia l'8 e 9 giugno per 5 referendum che potrebbero avere un impatto significativo: sia sul mercato del lavoro, sia sulla legge sulla cittadinanza, sia sul governo di Giorgia Meloni. Leggi anche › Referendum dell'8-9 giugno, la guida al voto di Anffas per chi ha una disabilità intellettiva Quattro dei cinque quesiti, proposti dal sindacato CGIL, modificano le norme a tutela dei lavoratori, il quinto dimezza (da 10 a 5 anni) il termine necessario perché uno straniero residente in Italia possa chiedere la cittadinanza. I partiti di governo sono contrari, quelli di opposizione, generalmente, favorevoli a tutti i quesiti: per questo il successo dei referendum sarebbe una brutta notizia per Meloni, ma è improbabile che accada.