Si tuffa nel lago Sinizzo ma non riemerge | si cerca il corpo di un ragazzo

Una tragedia sconvolge San Demetrio: Hussain Rahmat, un giovane di 19 anni originario del Pakistan, è scomparso nelle acque del lago Sinizzo dopo essersi tuffato e non essere più riemerso. La comunità locale si stringe nel dolore mentre le ricerche continuano disperatamente. Un dramma che ci ricorda quanto possa essere insidioso il richiamo delle acque e l’importanza della massima prudenza.

Sarebbe entrato nelle acque del lago Sinizzo a San Demetrio (L'Aquila) ieri poco dopo le 13 per non riemergere più. Così sarebbe morto annegato Hussain Rahmat, un ragazzo pachistano di 19 anni che lavora a L'Aquila come cameriere in un ristorante del centro storico. Come riporta l'Agi, il.