Si svela il mondo incantato di Mariella Carbone Figure tra sogno e realtà a Palazzo della Penna

si svela il mondo incantato di Mariella Carbone tra sogno e realtà a Palazzo della Penna. Un viaggio attraverso vent’anni di creazioni che uniscono arte, architettura e terapia, dando vita a maschere, marionette e sculture straordinarie. La mostra "Anima in Fabula" invita il pubblico a immergersi in un universo magico e suggestivo, dove ogni opera narra storie profonde e affascinanti, rivelando il talento poliedrico di questa artista earteterapeuta.

Un mondo incantato a Palazzo della Penna - Centro per le Arti Contemporanee. E’ qui che ieri alle 18 è stata inaugurata “ Anima in Fabula. Figure tra sogno e realtà “. la mostra che racconta vent’anni di lavoro di Mariella Carbone (nella foto), architetto di formazione, artista e arteterapeuta, tra maschere, marionette, “pupazze”, oggetti scenici, sculture, disegni e bozzetti che hanno calcato i più grandi palcoscenici italiani. La mostra, curata da Isabella Rossi e realizzata in collaborazione con il Comune, è concepita come un’installazione scenica popolata di volti, sogni, reminiscenze e poesia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Si svela il mondo incantato di Mariella Carbone Figure tra sogno e realtà a Palazzo della Penna

