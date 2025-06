Si schianta col deltaplano | 60enne casertano in gravi condizioni

Un volo tranquillo si è trasformato in tragedia: un uomo di 60 anni, residente a Santa Maria a Vico, ha avuto un grave incidente durante l’atterraggio con il deltaplano a Cappella Lucida, vicino San Donato Val di Comino. Le prime ricostruzioni indicano che per...

Verso le 13 di oggi (7 giugno), un uomo di circa 60 anni, residente a Santa Maria a Vico, ha riportato un grave incidente durante l'atterraggio con il deltaplano in località Cappella Lucida, nei pressi di San Donato Val di Comino, in provincia di Frosinone. Secondo le prime ricostruzioni, per.