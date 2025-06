Si ribella allo sfratto si barrica in casa Con un coltello ferisce un carabiniere

Un'irrituale resistenza allo sfratto si trasforma in un grave episodio di violenza a Jesi. G.C., 79 anni, si barrica nel suo ufficio e, armato di coltello e benzina, sfida le forze dell'ordine, lasciando dietro di sé un quadro di tensione e pericolo. Un momento di crisi che mette in luce le difficoltà di un'intera comunità di fronte alle fragilità sociali e alle drammatiche scelte di un anziano in lotta contro il sistema.

Arriva lo sfratto esecutivo, lui noto 79enne jesino, G.C. si barrica nel suo vecchio ufficio e si scaglia contro gli ufficiali giudiziari che dovevano procedere. Impauriti questi hanno allertato i carabinieri. Entrati nell’appartamento è scoppiata una colluttazione con i carabinieri. Uno è rimasto ferito, mentre l’anziano si era cosparso di benzina, lanciandola anche in strada. Ferito lui stesso dal coltello che impugnava, alla testa e a un braccio, ha tenuto sotto scacco le forze dell’ordine per quasi quattro ore, bloccando per lo stesso tempo la centrale via Gramsci fino a consegnarsi a carabinieri e polizia locale nonché ai sanitari che lo hanno medicato sul posto per poi trasportarlo al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Si ribella allo sfratto, si barrica in casa. Con un coltello ferisce un carabiniere

