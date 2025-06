Si può consumare meno acqua? Qualche piccolo accorgimento per centrare l’obiettivo

L'acqua è una risorsa preziosa e limitata, e piccoli accorgimenti quotidiani possono fare la differenza. Risparmiare acqua non solo contribuisce alla tutela dell’ambiente, ma permette anche di ridurre i costi sulla bolletta. Con semplici strategie, come chiudere il rubinetto mentre ci si lava i denti o utilizzare tecniche di risparmio durante il lavaggio, possiamo raggiungere obiettivi sorprendenti. È davvero possibile, quindi, agire subito per preservare questa risorsa vitale.

È davvero possibile risparmiare acqua? Il risparmio idrico non solo è possibile ma è anche auspicabile per preservare questa preziosa fonte di vita e anche per risparmiare sulla bolletta. In media consumiamo 150 litri d' acqua al giorno per persona ma si può facilmente ridurre il consumo a 60 litri, lavaggio compreso. Secondo l' OMS se viene superata la soglia dei 50 litri quotidiani si ha dello spreco. L'acqua è una risorsa rara quindi bisogna abituarsi a non consumarne troppa inutilmente. Solo il 2,5 % dell'acqua sulla terra è dolce e inoltre più di un miliardo di persone non hanno accesso all'acqua potabile e le nostre risorse scarseggiano sempre di più.