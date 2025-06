Si produce facilmente nei momenti difficili

Il mondo del calcio è in fermento: Joao Félix, giovane talento portoghese, ha vissuto alti e bassi nella sua carriera, passando da promessa del Golden Ball a una vera e propria ‘patata calda’. La sua stagione, segnata da prestazioni altalenanti e molteplici trasferimenti, mette in discussione il suo futuro. Sarà ancora il momento di brillare o il suo destino sarà segnato dall’incertezza? Solo il tempo dirà se questa stella splenderà di nuovo.

Ancora una volta, la stagione finisce . e è condannato a tornare alla casella di uscita. I suoi scarsi benefici causati Milano diminuirà eseguire l'opzione di acquisto valutato in alcuni 45 milioni di euro. La stagione delle prestazioni di Joao Félix per stagione. Benfica (2018-19)-> 43 partite, 20 gol e 11 assist. Atlético (2019-20)-> 36 partite, 9 gol e 3 assist. Atlético (2020-21)-> 40 partite, 10 gol e 6 assist. Atlético (2021-22)-> 35 partite, 10 goal e 6 assist.

