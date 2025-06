Si presenta in caserma con la cocaina in tasca | denunciato

Un quadro ben diverso da quello che ci si aspettava: il 57enne, già noto alle forze dell'ordine, si presenta in caserma con la cocaina in tasca, scatenando una denuncia immediata. I Carabinieri di Marsciano, pronti a tutelare la sicurezza, hanno scoperto un dettaglio scioccante che ha acceso i riflettori su un grave problema di droga nel territorio. La vicenda dimostra quanto sia importante mantenere alta la guardia e l’attenzione verso comportamenti sospetti.

I Carabinieri della stazione di Marsciano hanno denunciato un 57enne italiano, con precedenti specifici, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo era stato convocato in caserma per la notifica di un atto, ma una volta entrato negli uffici dell’Arma è subito apparso. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Si presenta in caserma con la cocaina in tasca: denunciato

