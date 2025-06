Si perde durante l’addio al celibato scavalca un muro e muore | Era sotto l’effetto dell’alcol non si è accorto che dall’altra parte c’era uno strapiombo

Una notte di festa si è trasformata in tragedia in Algarve, Portogallo, quando Greg Monks, 38 anni, ha perso la vita durante un addio al celibato. Dopo aver esagerato con l’alcol, ha deciso di attraversare un muro senza rendersi conto del pericolo, cadendo in uno strapiombo. Un dramma che ci ricorda quanto il divertimento irresponsabile possa avere conseguenze tragiche. La tragica vicenda ci invita a riflettere sulla sicurezza durante i momenti di festa.

L’addio al celibato finisce in tragedia. Greg Monks, 38enne britannico, è morto mentre si trovava ad Algarve, in Portogallo, per festeggiare un amico che si apprestava a sposarsi. Dopo essersi perso in seguito a una notte di bevute ha deciso di scavalcare un muretto senza accorgersi che dall’altra parte c’era uno strapiombo. Come si legge sul DailyMail, nelle ultime ore la polizia ha confermato che il corpo ritrovato sul ripido pendio sotto le ville di lusso di Cerro da Aguia, non distante dalla località balneare di Albufeira, apparteneva al turista di Glasgow, visto l’ultima volta durante un’uscita serale con i suoi amici per l’addio al celibato la settimana scorsa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Si perde durante l’addio al celibato, scavalca un muro e muore: “Era sotto l’effetto dell’alcol, non si è accorto che dall’altra parte c’era uno strapiombo”

