Si nasconde oro per 150mila euro nei dreadlocks e per un po' la fa franca

In un’incredibile trovata, un uomo di 38 anni ha nascosto oro per 150mila euro nei dreadlocks, riuscendo a farla franca per un po’. La polizia di Milano, però, ha scoperto il suo ingegnoso nascondiglio e lo ha denunciato. Questa vicenda mette in luce quanto possa essere sofisticato il mondo del furto d’oro: scopriamo insieme come è andata a finire questa audace vicenda.

La polizia di Milano, nei giorni scorsi, ha denunciato un cittadino italiano di 38 anni ritenuto responsabile del furto continuato di oro. Aveva con sé una lamina d'oro da 23mila euro Secondo quanto riportato dalla questura, martedì 3 giugno gli agenti del commissariato di Rho-Pero hanno. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Si nasconde oro per 150mila euro nei dreadlocks (e per un po' la fa franca)

