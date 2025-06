Si finge incinta e innamorata | donna condannata per aver raggirato un anziano e sottratto il suo patrimonio

Una vicenda che lascia senza parole quella di una donna condannata per aver ideato un piano di raggiro così sofisticato da includere finte gravidanze e storie d'amore. Con una condanna di 2 anni e 8 mesi, si evidenzia come la manipolazione e l’inganno possano portare a conseguenze penali severe. La sentenza sottolinea l’importanza di proteggere i più vulnerabili. Per conoscere tutti i dettagli di questa vicenda, continua a leggere su DayItalianews.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una condanna pesante per un piano ben orchestrato. Una donna è stata condannata a 2 anni e 8 mesi di reclusione con l’accusa di circonvenzione di incapace. Secondo le indagini della Procura di Roma, avrebbe manipolato un uomo anziano per ottenere il suo patrimonio, arrivando persino a fingere una gravidanza pur di rafforzare la propria posizione. La richiesta della pubblico ministero Cristiana Correra era stata più contenuta, ma il giudice ha deciso di infliggerle una pena superiore, ritenendo le prove sufficienti a dimostrare la gravità della condotta. Una relazione nata con l’inganno. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Si finge incinta e innamorata: donna condannata per aver raggirato un anziano e sottratto il suo patrimonio

In questa notizia si parla di: Donna Condannata Finge Incinta

Si finge incinta e innamorata di un anziano: donna condannata per aver raggirato un anziano e sottratto il suo patrimonio - Una triste e inquietante vicenda di inganno e manipolazione scuote Roma: una donna condannata a quasi tre anni di carcere per aver architettato un piano astuto e crudele.

Si finge innamorata di un anziano, dice di aspettare un figlio da lui e gli porta via la casa: condannata - All'uomo, con cui non aveva mai avuto rapporti sessuali, aveva detto di aspettare un figlio da lui tramite inseminazione artificiale fatta in Romania ... Riporta fanpage.it

Finge di essere incinta dopo 20 giorni di frequentazione: donna condannata a 9 mesi di reclusione - Ha finto di essere incinta dell'uomo che aveva frequentato per meno di un mese e per questo motivo è stata condannata a nove ... stabilito nei confronti di una donna di mezz’età originaria ... Si legge su fanpage.it

Non riesce ad avere un bambino, si finge incinta e ne rapisce uno dall'ospedale: 19enne arrestata - La donna ha compiuto il «furto» dopo che per mesi aveva finto di essere incinta, mentendo anche al suo ragazzo. La finta mamma aveva un piano preciso: simulare una gravidanza e poi rubare un ... Segnala leggo.it