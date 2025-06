Si finge incinta e innamorata di un anziano | donna condannata per aver raggirato un anziano e sottratto il suo patrimonio

Una triste e inquietante vicenda di inganno e manipolazione scuote Roma: una donna condannata a quasi tre anni di carcere per aver architettato un piano astuto e crudele. Fingendo un'innocente gravidanza e creando un legame falso con un anziano uomo, ha sottratto il suo patrimonio con astuzia e freddezza. Una storia che ci invita a riflettere sui limiti dell'inganno e sulla vulnerabilità degli anziani.

Una condanna pesante per un piano ben orchestrato. Una donna è stata condannata a 2 anni e 8 mesi di reclusione con l'accusa di circonvenzione di incapace. Secondo le indagini della Procura di Roma, avrebbe manipolato un uomo anziano per ottenere il suo patrimonio, arrivando persino a fingere una gravidanza pur di rafforzare la propria posizione. La richiesta della pubblico ministero Cristiana Correra era stata più contenuta, ma il giudice ha deciso di infliggerle una pena superiore, ritenendo le prove sufficienti a dimostrare la gravità della condotta. Una relazione nata con l'inganno.

