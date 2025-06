Si chiama S-Race al San Raffaele l’Ai sui dati clinici è già realtà

Al San Raffaele, l’innovazione prende vita con S Race, l’IA che sta rivoluzionando i dati clinici. Guidata da esperti come Carlo Tacchetti e Antonio Esposito, questa tecnologia all’avanguardia dimostra che la medicina di precisione è già realtà. Un passo avanti verso un futuro più sicuro e personalizzato per tutti i pazienti. Scopri come questa innovazione può cambiare il volto della sanità.

All’ospedale San Raffaele – Gruppo San Donato – un’equipe di ricercatori e scienziati guidata da Carlo Tacchetti e Antonio Esposito, coordinatori del programma strategico di AI dell’Università Vita. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Si chiama S-Race, al San Raffaele l’Ai sui dati clinici è già realtà

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Raffaele Chiama Race Dati

Si chiama S-Race, al San Raffaele l'Ai sui dati clinici è già realtà - Operativo da giugno 2024, il modello realizzato insieme a Microsoft è unico al mondo nella sua capacità di estrarre dati dalle principali banche dati ospedaliere e “fotografare” fin nei dettagli le co ... Segnala ilfoglio.it

San Raffaele: creditori approvano proposta concordato da dati ... - Adnkronos) - Creditori della Fondazione Monte Tabor San Raffaele in fila gia' prima delle 9 di questa mattina presso la sala Valente del tribunale civile di Milano. (Il Tempo) I dati saranno ... Da informazione.it

Dati trafugati al San Raffaele di Milano: che si fa? - Il gruppo LulzSecITA ha trafugato dati dai server del San Raffaele di Milano, ma l'ospedale non ne ha data debita comunicazione: ora che succede? Un triste (possiamo dirlo?) braccio di ferro si sta ... Secondo punto-informatico.it

Q&A Lavorare in Svizzera - Business fi famiglia - Stipendi e promozioni