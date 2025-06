Si arrampica su una grondaia a Catania e morde l' ex compagna lunga serie di violenze | 24enne arrestato

Una scena di tensione e pericolo a Catania: un giovane di 24 anni si è arrampicato sulla grondaia dell’edificio, entrando nell’appartamento dell’ex compagna e scatenando una serie di violenze. L’episodio, culminato con l’arresto dell’uomo, evidenzia quanto la questione della sicurezza femminile sia ancora cruciale. È fondamentale approfondire i meccanismi di tutela e prevenzione per fermare queste minacce prima che degenerino.

A Catania, un 24enne è stato arrestato per aggressione dopo essersi introdotto nell'appartamento dell'ex compagna.

